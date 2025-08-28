Фиорентина – Полесье: где смотреть ответный матч плей-офф отбора Лиги конференций
Ответный матч Фиорентина – Полесье в плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 28 августа. Игра пройдет на Стадио Мапеи — Читта дель Триколоре в итальянском городе Реджо-Эмилия.
Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
Матч Фиорентина – Полесье, где смотреть в Украине и кто покажет второй матч полесских волков и фиалок в квалификации Лиги конференций, рассказывают Факты ICTV.
Фиорентина – Полесье: где смотреть
Болельщики в Украине смогут посмотреть игру Фиорентина – Полесье в прямом эфире на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Трансляция будет доступна в разделе Спорт. Для просмотра матча необходимо авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.
На матче Фиорентина – Полесье будет работать испанская бригада арбитров во главе с 39-летним Рикардо де Бургосом.
Ему будут ассистировать Икер Де Франсиско и Асьер Перес Де Мендиола. Резервным арбитром назначен Адриан Кордеро.
За VAR будет отвечать Валентин Гомес, которому будет ассистировать Хосе Луис Мунуэра.
Победитель двухматчевого противостояния будет играть в основном этапе Лиги конференций. Неудачник – завершит выступления в евросезоне.
Напомним, в первом матче, который состоялся на прошлой неделе, Полесье потерпело разгромное поражение от Фиорентины со счетом 0:3.