Матч-відповідь Фіорентина – Полісся у плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 28 серпня. Гру проведуть на Стадіо Мапеі – Чітта дель Тріколоре в італійському місті Реджо-Эмілія.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Фіорентина – Полісся, де дивитися в Україні та хто покаже другий матч поліських вовків та фіалок у кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

Фіорентина – Полісся: де дивитися

Уболівальники в Україні зможуть подивитися гру Фіорентина – Полісся у прямому ефірі на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Трансляція буде доступна в розділі Спорт. Для перегляду матчу необхідно авторизуватися за номером телефону в застосунку або на сайті платформи.

На матчі Фіорентина – Полісся працюватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 39-річним Рікардо де Бургосом.

Йому асистуватимуть Ікер Де Франсіско та Асьєр Перес Де Мендіола. Резервним арбітром призначено Адріана Кордеро.

За VAR відповідатиме Валентін Гомес, якому асистуватиме Хосе Луїс Мунуера.

Тріумфатор двоматчевого протистояння гратиме в основному етапі Ліги конференцій. Невдаха – завершить виступи у євросезоні.

Нагадаємо, в першому матчі, що відбувся минулого тижня, Полісся зазнало розгромної поразки від Фіорентини з рахунком 0:3.

