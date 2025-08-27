За підсумками кваліфікації Ліги чемпіонів визначилися всі учасники основного турніру Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Уперше за 20 років в основному турнірі Ліги чемпіонів не буде команд з України після вильоту київського Динамо у третьому турі кваліфікації від грецького Пафоса.

Факти ICTV розповідають, зіграють в основному раунді ЛЧ-2025/26.

Ліга чемпіонів-2025/26: хто вийшов в основний етап

Прямі путівки до основного етапу забезпечили 29 команд, насамперед завдяки виступам на внутрішній арені. Водночас лондонський Тоттенгем провалив сезон в АПЛ, але здобув путівку в ЛЧ-2025/26 після того, як виграв Лігу Європи.

Таким чином, англійська Прем’єр-ліга буде представлена відразу шістьма командами. В Іспанії – на одного учасника менше.

За підсумками кваліфікації до основного раунду Ліги чемпіонів вийшли сім команд: Кайрат, Буде/Глімт, Пафос, Карабах, Брюгге, Бенфіка та Копенгаген.

Учасники основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26

Англія: Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Тоттенгем;

Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі, Тоттенгем; Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетик Більбао, Вільярреал;

Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетик Більбао, Вільярреал; Італія: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус;

Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус; Німеччина: Баварія, Баєр Леверкузен, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд;

Баварія, Баєр Леверкузен, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд; Франція: ПСЖ, Марсель, Монако;

ПСЖ, Марсель, Монако; Нідерланди: ПСВ, Аякс;

ПСВ, Аякс; Португалія: Спортинг, Бенфіка;

Спортинг, Бенфіка; Бельгія: Юніон Сент-Жиллуаз, Брюгге;

Юніон Сент-Жиллуаз, Брюгге; Туреччина: Галатасарай;

Галатасарай; Чехія: Славія;

Славія; Греція: Олімпіакос;

Олімпіакос; Казахстан: Кайрат Алмати;

Кайрат Алмати; Норвегія: Буде/Глімт;

Буде/Глімт; Кіпр: Пафос;

Пафос; Азербайджан: Карабах;

Карабах; Данія: Копенгаген.

Основний турнір Ліги чемпіонів сезону-2025/26 стартує 16 вересня. За підсумком етапу ліги команди, які посядуть 1-8-ме місця в таблиці, вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які фінішують на 9-24-му місцях, гратимуть у стикових матчах.

Фінал відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш-Арені в угорському Будапешті.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ, який у фіналі розгромив міланський Інтер із рахунком 5:0.

