В Монако в четверг, 28 августа, состоялась жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов-2025/26.

В основном этапе примут участие 36 команд. Как и в предыдущем сезоне, на этой стадии нет групп, а одна сетка с турнирной таблицей. Каждая команда должна провести по восемь матчей вместо шести, как в прошлые годы.

Впервые за 20 лет в основном турнире Лиги чемпионов не будет команд из Украины после вылета киевского Динамо в третьем туре квалификации от греческого Пафоса.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

В основном раунде ЛЧ должно состояться восемь туров. Матчи основного этапа стартуют 16 сентября и завершатся 28 января.

Прямо в 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов.

Команды, которые займут места с 9 по 24, будут бороться за проход в эту стадию в плей-офф раунде. В то же время команды-неудачники в плей-офф не попадут в Лигу Европы.

