У Монако у четвер, 28 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26.

На стадії основного етапу візьмуть участь 36 команд. Як і попереднього сезону, на цій стадії немає груп, а одна сітка з турнірною таблицею. Кожна команда має провести по вісім матчів замість шести, як у минулі роки.

Уперше за 20 років в основному турнірі Ліги чемпіонів не буде команд з України після вильоту київського Динамо у третьому турі кваліфікації від грецького Пафоса.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

В основному раунді ЛЧ має відбутися вісім турів. Матчі основного етапу стартують 16 вересня і завершаться 28 січня.

Напряму до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів.

Команди, що посядуть місця із 9 до 24, боротимуться за прохід до цієї стадії у плейоф-раунді. Водночас, команди-невдахи у плейоф не потраплять до Ліги Європи.

