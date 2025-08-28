Донецкий Шахтер обыграл швейцарский Серветт в ответном матче плей-офф Лиги конференций сезона-2025/26 и сыграет на основном этапе турнира.

Ответный матч Серветт – Шахтер состоялся на арене Стад де Женева в швейцарской Женеве и завершился со счетом 2:1 в пользу горняков после дополнительного времени.

Серветт – Шахтер: как прошел матч

Первый тайм матча прошел без голов, обе команды трижды били по воротам соперника, а Шахтер еще и раз в створ.

Во втором тайме на 52-й минуте Серветт вышел вперед после гола Лилиана Нжо, который вышел один на один с голкипером горняков Дмитрием Разныком и пробил.

Впоследствии Шахтер заработал пенальти из-за фола Брэдли Мазику. Одиннадцатиметровый удар реализовал Кевин, сравняв счет в встрече.

Больше голов команды не забивали, поэтому игра перешла в дополнительное время. Во втором экстра-тайме Кауан Элиас вывел горняков вперед. Бразилец получил мяч в штрафной площади и пробил из-под защитника в ближний угол ворот.

Серветт – Шахтер – 1:2

Голы: Нжо, 52 – Кевин, 70 (пен.) Кауан Элиас, 113

На прошлой неделе Шахтер сыграл вничью 1:1 с Серветтом в Кракове. За горняков тогда отличился Валерий Бондарь.

Таким образом, Шахтер впервые в своей истории выступит в Лиге конференций. Жеребьевка основного раунда турнира состоится в пятницу, 29 августа.

