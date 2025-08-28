Шахтар обіграв Серветт в овертаймі та вийшов в основний етап Ліги конференцій
Донецький Шахтар обіграв швейцарський Серветт у матчі-відповіді плейоф Ліги конференцій сезону-2025/26 та зіграє на основному етапі турніру.
Матч-відповідь Серветт – Шахтар відбувся на арені Стад де Женев у швейцарській Женеві та завершився із рахунком 2:1 на користь гірників після додаткового часу.
Серветт – Шахтар: як минув матч
Перший тайм матчу минув без голів, обидві команди тричі били по воротах суперника, а Шахтар ще й раз у площину.
У другому таймі на 52-й хвилині Серветт вийшов вперед після голу Ліліана Нжо, який вийшов віч-на-віч із голкіпером гірників Дмитром Різником і пробив.
Згодом Шахтар заробив пенальті через фол Бредлі Мазіку. Одинадцятиметровий удар реалізував Кевін, зрівнявши рахунок у зустрічі.
Більше голів команди не забивали, тож гра перейшла у додатковий час. У другому екстратаймі Кауан Еліас вивів гірників уперед. Бразилець отримав м’яча у штрафному майданчику та пробив з-під захисника в ближній кут воріт.
Серветт – Шахтар – 1:2
- Голи: Нжо, 52 – Кевін, 70 (пен.) Кауан Еліас, 113
Минулого тижня Шахтар розписав нічию 1:1 із Серветтом у Кракові. За гірників тоді відзначився Валерій Бондар.
Таким чином, Шахтар вперше у своїй історії виступить у Лізі конференцій. Жеребкування основного раунду турніру відбудеться в п’ятницю, 29 серпня.