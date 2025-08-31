Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков на правах аренды перешел в португальскую Бенфику.

Об этом сообщили на официальных сайтах Бенфики и донецкого Шахтера.

Судаков – игрок Бенфики

22-летний Георгий Судаков перешел в клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26 с обязательным правом выкупа.

Аренда украинского полузащитника обошлась орлам в €6,75 млн. Полноценный выкуп контракта будет стоить €20,25 млн. Еще €5 млн Шахтер может получить бонусами, также горняки получат 25% от следующего трансфера Георгия.

– Это невероятный клуб с невероятной историей. Для меня это шаг вперед. С этой командой я могу расти. Кроме того, здесь играет мой близкий друг Анатолий Трубин. Прежде всего, я хочу выиграть все с этим клубом, конечно, в первую очередь чемпионат, и я считаю, что с этой невероятной командой я могу этого достичь, — заявил Судаков.

За Бенфику Судаков будет выступать под десятым игровым номером.

Георгий Судаков перешел в ряды Бенфики в последние дни летнего трансферного окна в Европе. Текущий сезон он начал в составе Шахтера, в частности принял участие в квалификационных матчах горняков в Лиге Европы и Лиге конференций.

Последнюю игру в составе Шахтера Георгий провел против швейцарского Серветта в плей-офф квалификации Лиги конференций, в котором горняки одержали победу 2:1 в дополнительное время и вышли в основной раунд еврокубка.

Судаков станет вторым украинцем в составе Бенфики. За клуб с лета 2023 года выступает голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

