Півзахисник збірної України Георгій Судаков на правах оренди перейшов до португальської Бенфіки.

Про це повідомили на офіційних сайтах Бенфіки та донецького Шахтаря.

Судаков – гравець Бенфіки

22-річний Георгій Судаков перейшов до клубу на правах оренди до кінця сезону-2025/2026 із обов’язковим правом викупу.

Оренда українського півзахисника коштувала орлам €6,75 млн.

Повноцінний викуп контракту вартуватиме €20,25 млн. Ще €5 млн Шахтар може отримати бонусами, також гірники отримають 25% від наступного трансфера Георгія.

– Це неймовірний клуб із неймовірною історією. Для мене це крок вперед. Із цією командою я можу рости. Крім того, тут грає мій близький друг Анатолій Трубін. Перш за все, я хочу виграти все з цим клубом, звичайно, насамперед чемпіонат і, я вважаю, що з цією неймовірною командою я можу цього досягти, — заявив Судаков.

За Бенфіку Судаков виступатиме під десятим ігровим номером.

Георгій Судаков перейшов до лав Бенфіки в останні дні літнього трансферного вікна у Європі. Поточний сезон він розпочав у складі Шахтаря, зокрема взяв участь у кваліфікаційний матчах гірників у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Останню гру у складі Шахтаря Георгій провів проти швейцарського Серветта у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, в якому гірники здобули перемогу 2:1 у додатковий час та вийшли до основного раунду єврокубка.

Судаков стане другим українцем у складі Бенфіки. За клуб із літа 2023 року виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

