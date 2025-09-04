Украинский футболист Александр Зинченко не попал в заявку Ноттингем Форест на основной этап Лиги Европы сезона-2025/26.

Соответствующий список клуб АПЛ опубликовал на своем официальном сайте клуба.

После того, как УЕФА не разрешил победителю Кубка Англии Кристал Пэлас выступить в Лиге Европы, его место занял Ноттингем Форест.

В заявку команды на основной раунд Лиги Европы внесли 22 футболиста, но там не оказалось Александра Зинченко.

В составе лесников на позиции номинального левого защитника только один футболист – 24-летний валлиец Нико Уильямс.

На стадии основного этапа Лиги Европы Ноттингем Форест проведет восемь матчей. Первая игра состоится против испанского Бетиса 24 сентября, а заключительный матч лесники сыграют против Ференцвароша 29 января 2026 года.

В турнирной таблице АПЛ после стартовых туров Ноттингем Форест занимает десятое место в турнирной таблице, имея четыре очка.

Напомним, Ноттингем Форест подписал Александра Зинченко в последний день летнего трансферного окна. Украинец будет играть за этот клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26.

