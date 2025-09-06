Вратарь сборной Украины Георгий Бущан перешел на правах аренды в житомирское Полесье.

Об этом сообщил клуб УПЛ в своих социальных сетях и на официальном сайте.

Георгий Бущан – игрок Полесья

Соглашение Полесья с 31-летним голкипером рассчитано на сезон-2025/2026.

Сейчас смотрят

Финансовые детали соглашения футболиста с клубом – не сообщаются.

View this post on Instagram A post shared by ФК «Полісся» (Житомир) (@fcpolissya)

В январе Георгий Бущан стал игроком саудовского Аль-Шабаба, в который перешел из киевского Динамо. Контракт украинца с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до лета 2027 года.

За Аль-Шабаб он провел 13 матчей, в которых пропустил 28 голов.

В структуре Динамо голкипер провел 16 лет, начиная с детской академии. С бело-синими он выиграл чемпионат Украины, дважды был обладателем Кубка и трижды — Суперкубка Украины.

Бущан также является игроком национальной сборной Украины, за которую дебютировал в октябре 2020 года в товарищеском матче с Францией. Всего за главную команду страны провел 18 матчей, был участником Евро-2020 и Евро-2024.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.