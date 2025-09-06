Голкіпер збірної України Георгій Бущан перейшов на правах оренди до житомирського Полісся.

Про це повідомив клуб УПЛ у своїх соціальних мережах та на офіційному сайті.

Георгій Бущан – гравець Полісся

Угода Полісся із 31-річним голкіпером розрахована на сезон-2025/2026.

Фінансові деталі контракту футболіста з клубом – не повідомляють.

У січні Георгій Бущан став гравцем саудівського Аль-Шабабу, до якого перейшов із київського Динамо. Контракт українця з клубом із Саудівської Аравії розрахований до літа 2027 року.

За Аль-Шабаб він провів 13 матчів, в яких пропустив 28 голів.

У структурі Динамо голкіпер провів 16 років, починаючи з дитячої академії. З біло-синіми він виграв чемпіонат України, двічі був володарем Кубка та тричі — Суперкубка України.

Бущан також є гравцем національної збірної України, за яку дебютував у жовтні 2020 року в товариській грі з Францією. Загалом за головну команду країни провів 18 матчів, був учасником Євро-2020 та Євро-2024.

