Ноттингем дозаявил Зинченко на Лигу Европы: как это возможно
Футболист сборной Украины Александр Зинченко попал в заявку Ноттингем Форест на матчи основного этапа Лиги Европы сезона-2025/26 после завершения срока подачи составов.
Об этом говорится на сайте УЕФА.
Зинченко вошел в заявку Ноттингема на ЛЕ
В начале сентября, когда Ноттингем объявил заявку на основной этап Лиги Европы, Зинченко в списке не оказалось. Он перешел к лесникам в последний день трансферного окна на правах аренды из лондонского Арсенала.
Тогда единственным номинально левым защитником в заявке был 24-летний валлиец Нико Уильямс.
Украинца смогли дозаявить после завершения срока подачи состава из-за травмы нигерийского защитника Ола Айны, который, по данным BBC Sport, пропустит три месяца.
Это дало право Ноттингему дозаявить игрока, которым стал Зинченко.
Alex Zinchenko has been added to our @EuropaLeague squad. pic.twitter.com/eHJgJt4nip
— Nottingham Forest (@NFFC) September 23, 2025
На стадии основного этапа Лиги Европы Ноттингем Форест проведет восемь матчей: по четыре дома и на выезде.
Подопечные Анге Постекоглу начнут выступления матчем против действующего финалиста Лиги конференций испанского Бетиса 24 сентября, а последнюю игру основного раунда проведут против венгерского Ференцвароша 29 января 2026 года.
После перехода в Ноттингем Зинченко провел за лесников два матча во всех турнирах, из которых один в АПЛ.