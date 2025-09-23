Футболист сборной Украины Александр Зинченко попал в заявку Ноттингем Форест на матчи основного этапа Лиги Европы сезона-2025/26 после завершения срока подачи составов.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Зинченко вошел в заявку Ноттингема на ЛЕ

В начале сентября, когда Ноттингем объявил заявку на основной этап Лиги Европы, Зинченко в списке не оказалось. Он перешел к лесникам в последний день трансферного окна на правах аренды из лондонского Арсенала.

Тогда единственным номинально левым защитником в заявке был 24-летний валлиец Нико Уильямс.

Украинца смогли дозаявить после завершения срока подачи состава из-за травмы нигерийского защитника Ола Айны, который, по данным BBC Sport, пропустит три месяца.

Это дало право Ноттингему дозаявить игрока, которым стал Зинченко.

Alex Zinchenko has been added to our @EuropaLeague squad. pic.twitter.com/eHJgJt4nip — Nottingham Forest (@NFFC) September 23, 2025

На стадии основного этапа Лиги Европы Ноттингем Форест проведет восемь матчей: по четыре дома и на выезде.

Подопечные Анге Постекоглу начнут выступления матчем против действующего финалиста Лиги конференций испанского Бетиса 24 сентября, а последнюю игру основного раунда проведут против венгерского Ференцвароша 29 января 2026 года.

После перехода в Ноттингем Зинченко провел за лесников два матча во всех турнирах, из которых один в АПЛ.

