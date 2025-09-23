Футболист сборной Украины Александр Зинченко попал в заявку Ноттингем Форест на матчи основного этапа Лиги Европы сезона-2025/26 после завершения срока подачи составов.

Об этом говорится на сайте УЕФА.

Зинченко вошел в заявку Ноттингема на ЛЕ

В начале сентября, когда Ноттингем объявил заявку на основной этап Лиги Европы, Зинченко в списке не оказалось. Он перешел к лесникам в последний день трансферного окна на правах аренды из лондонского Арсенала.

Тогда единственным номинально левым защитником в заявке был 24-летний валлиец Нико Уильямс.

Украинца смогли дозаявить после завершения срока подачи состава из-за травмы нигерийского защитника Ола Айны, который, по данным BBC Sport, пропустит три месяца.

Это дало право Ноттингему дозаявить игрока, которым стал Зинченко.

На стадии основного этапа Лиги Европы Ноттингем Форест проведет восемь матчей: по четыре дома и на выезде.

Подопечные Анге Постекоглу начнут выступления матчем против действующего финалиста Лиги конференций испанского Бетиса 24 сентября, а последнюю игру основного раунда проведут против венгерского Ференцвароша 29 января 2026 года.

После перехода в Ноттингем Зинченко провел за лесников два матча во всех турнирах, из которых один в АПЛ.

