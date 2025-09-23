Футболіст збірної України Олександр Зінченко потрапив до заявки Ноттінгем Форест на матчі основного етапу Ліги Європи сезону-2025/26 після завершення терміну подачі складів.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Зінченко увійшов до заявки Ноттінгема на ЛЄ

На початку вересня, коли Ноттінгем оголосив заявку на основний етап Ліги Європи, Зінченка у списку не опинилося. Він перейшов до лісників в останній день трансферного вікна на правах оренди з лондонського Арсенала.

Зараз дивляться

Тоді єдиним номінально лівим захисником у заявці був 24-річний валлієць Ніко Вільямс.

Українця змогли дозаявити після завершення терміну подачі складу через травму нігерійського захисника Ола Айни, який, за даними BBC Sport, пропустить три місяці.

Це дало право Ноттінгему дозаявити гравця, яким став Зінченко.

Alex Zinchenko has been added to our @EuropaLeague squad. pic.twitter.com/eHJgJt4nip — Nottingham Forest (@NFFC) September 23, 2025

На стадії основного етапу Ліги Європи Ноттінгем Форест проведе вісім матчів: по чотири вдома й на виїзді.

Підопічні Анге Постекоглу розпочнуть виступи матчем проти чинного фіналіста Ліги конференцій іспанського Бетіса 24 вересня, а останню гру основного раунду проведуть проти угорського Ференцвароша 29 січня 2026 року.

Після переходу до лав Ноттінгема Зінченко провів за лісників два матчі у всіх турнірах, з яких один в АПЛ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.