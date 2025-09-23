В Париже 22 сентября состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025 года — самой престижной футбольной награды по итогам сезона 2024/25.

Высшую награду среди мужчин получил вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, который помог парижанам впервые в истории завоевать Лигу чемпионов УЕФА.

Среди женщин звание лучшей футболистки сезона в третий раз подряд досталось испанке Айтане Бонмати из Барселоны, что сделало ее рекордсменкой по количеству Золотых мячей в женской истории премии — ранее ни одна футболистка не выигрывала более двух раз.

Сейчас смотрят

Сколько стоит золотой мяч и из чего он изготовлен, читайте в нашем материале.

Золотой мяч: из какого металла изготовлен

Многие ошибочно думают, что Золотой мяч полностью изготовлен из чистого золота. На самом деле основа трофея — это сплав меди и цинка, который после специальной обработки приобретает характерный золотистый блеск.

Основу покрывают слоем чистого золота, после чего на нем появляется выгравированный логотип France Football, а впоследствии имя победителя этого года. Завершающим этапом является монтаж награды на постамент, основа которого изготовлена из пирита.

Каков вес золотого мяча

Вес награды составляет в среднем около 7 килограммов. Процесс ее создания достаточно длительный: на изготовление уходит примерно шесть месяцев, а в сумме мастера тратят более 100 часов работы.

Золотой мяч: сколько стоит

Но если сам Золотой мяч и не является сплошным золотым изделием, возникает вопрос, а какова стоимость золотого мяча на самом деле? По данным издания Marca, себестоимость трофея оценивается примерно в 3 тысячи евро.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.