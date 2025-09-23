У Парижі 22 вересня відбулася церемонія вручення Золотого м’яча 2025 року — найпрестижнішої футбольної нагороди за підсумками сезону 2024/25.

Найвищу нагороду серед чоловіків отримав вінгер ПСЖ та збірної Франції Усман Дембеле, який допоміг парижанам вперше в історії здобути Лігу чемпіонів УЄФА.

Серед жінок звання найкращої футболістки сезону втретє поспіль дісталося іспанці Айтані Бонматі з Барселони, що зробило її рекордсменкою за кількістю Золотих м’ячів у жіночій історії премії — раніше жодна футболістка не вигравала більше двох разів.

Скільки коштує золотий м’яч та з чого він виготовлений, читайте в нашому матеріалі.

Золотий м’яч: з якого металу виготовлений

Багато хто помилково думає, що Золотий м’яч повністю виготовлений із чистого золота. Насправді ж основа трофея — це сплав міді та цинку, який після спеціальної обробки набуває характерного золотистого блиску.

Основу покривають шаром чистого золота, після чого на ньому з’являється вигравіруваний логотип France Football, а згодом ім’я цьогорічного переможця. Завершальним етапом є монтаж нагороди на постамент, основу якого виготовлено з піриту.

Яка вага золотого м’яча

Вага нагороди становить у середньому близько 7 кілограмів. Процес її створення досить тривалий: на виготовлення йде приблизно шість місяців, а сумарно майстри витрачають понад 100 годин роботи.

Золотий м’яч: скільки коштує

Та якщо сам Золотий м’яч і не є суцільним золотим виробом, виникає питання, а яка вартість золотого м’яча насправді? За даними видання Marca, собівартість трофея оцінюється приблизно у 3 тисячі євро.

