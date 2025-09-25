Футболіст Судаков став батьком вдруге: подружжя розсекретило стать та ім’я
Футболіст збірної України та лісабонської Бенфіки Георгій Судаков вдруге став батьком. Дружина спортсмена Єлизавета народила дівчинку.
Про це подружжя Судакових повідомило на своїй сторінках у соціальній мережі Instagram.
Судаков вдруге став батьком
Зі знімків, опублікованих подружжям Судакових. стало відомо, що дівчинка народилася ще 17 вересня зростом 51 см і вагою понад 3 кг.
Вони також розсекретили ім’я дитини – дівчинку назвали Златою.
– Наш маленький світ народився, — написала Єлизавета Судакова в Instagram, опублікувавши фото доньки.
У дописі Судакова додала кілька фото, зокрема маленьких ніжок дитини, як їхня старша донечка Мілана зустрічає та ніжно обіймає сестричку, кадри з пологового та саму Злату.
Георгій та Єлизавета одружилися у 2022 році. Подружжя має трирічну доньку Мілану.
Нагадаємо, у літнє трансферне вікно Георгій Судаков на правах оренди перейшов до португальської Бенфіки до кінця сезону-2025/2026 із обов’язковим правом викупу.