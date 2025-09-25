Футболіст збірної України та лісабонської Бенфіки Георгій Судаков вдруге став батьком. Дружина спортсмена Єлизавета народила дівчинку.

Про це подружжя Судакових повідомило на своїй сторінках у соціальній мережі Instagram.

Судаков вдруге став батьком

Зі знімків, опублікованих подружжям Судакових. стало відомо, що дівчинка народилася ще 17 вересня зростом 51 см і вагою понад 3 кг.

Вони також розсекретили ім’я дитини – дівчинку назвали Златою.

– Наш маленький світ народився, — написала Єлизавета Судакова в Instagram, опублікувавши фото доньки.

У дописі Судакова додала кілька фото, зокрема маленьких ніжок дитини, як їхня старша донечка Мілана зустрічає та ніжно обіймає сестричку, кадри з пологового та саму Злату.

Георгій та Єлизавета одружилися у 2022 році. Подружжя має трирічну доньку Мілану.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно Георгій Судаков на правах оренди перейшов до португальської Бенфіки до кінця сезону-2025/2026 із обов’язковим правом викупу.

