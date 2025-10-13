Украина и Азербайджан во второй раз встретятся в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу в группе D.

Игра состоится в понедельник, 13 октября, на стадионе Краковия в польском Кракове.

Начало матча Украина – Азербайджан – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Азербайджан: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, абсолютными фаворитами матча Украина – Азербайджан являются подопечные Сергея Реброва.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.19. Успех Азербайджана оценивают в 15.50. Ничейный результат матча Украина – Азербайджан в основное время – 7.60.

Наиболее реальным результатом матча в Кракове считают победу сине-желтых со счетом 2:0 или 3:0.

Это будет четвертая очная встреча сборных. Впервые команды встречались в двух товарищеских матчах в 2006 году.

В сентябре в отборе на Мундиаль подопечные Реброва сенсационно сыграли с азербайджанцами вничью (1:1) в Баку.

После трех туров сборная Украины занимает второе место в квартете, имея в активе 4 очка. Лидером группы является Франция (9 очков). Исландия идет третьей, имея в активе 3 очка, а последняя строчка у Азербайджана (1).

