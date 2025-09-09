Сборная Украины неожиданно не смогла обыграть команду Азербайджана в матче квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу.

Матч Азербайджан – Украина состоялся в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершился ничьей 1:1.

Азербайджан – Украина: как прошел матч

После поражения от сборной Франции в стартовом матче отбора, сборной Украины необходимо было взять максимум в матчах с Азербайджаном и Исландией.

Однако в Баку выяснилось, что эта задача тренерскому штабу Сергея Реброва и футболистам национальной команды, которые были в статусе большого фаворита, не под силу.

В первом тайме сине-желтые тотально превосходили в владении мячом (70% на 30%), однако не часто беспокоили соперников у их ворот.

Подопечные Сергея Реброва продемонстрировали совсем не ту игру, которую ожидали болельщики, и только раз пробили в створ ворот соперников. Один удар нанесли и хозяева.

Во втором тайме сине-желтым удалось открыть счет на 51-й минуте благодаря голу Георгия Судакова.

Однако на 72-й минуте сборная Азербайджана смогла сравнять счет. Александр Зинченко сыграл рукой в своей штрафной, после чего арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти в ворота Анатолия Трубина.

Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал хавбек сборной Азербайджана Эмин Махмудов. Больше голов команды не забивали.

Азербайджан – Украина — 1:1

Голы: Махмудов, 72 (пен.) – Судаков, 51

Таким образом, сборная Украины в двух матчах набрала одно очко и занимает третье место в таблице группы D по дополнительным показателям – у сине-желтых меньше пропущенных голов, чем у Азербайджана, который идет четвертым.

Следующий матч сборная Украины проведет против Исландии на выезде в Рейкьявике. Игра запланирована на 10 октября.

