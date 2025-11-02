Донецкий Шахтер обыграл киевское Динамо в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч Шахтер – Динамо Киев состоялся в воскресенье, 2 ноября, на Арене Львов и завершился победой горняков со счетом 3:1.

Шахтер – Динамо Киев: как прошел матч

Подопечные Арды Турана открыли счет в матче уже на третьей минуте встречи, когда Эгиналду отличился в воротах соперника, забив головой после подачи с углового.

В целом в первом тайме горняки больше владели мячом и имели преимущество по ударам по воротам соперника – шесть против одного у бело-синих.

После перерыва команда Александра Шовковского пыталась восстановить паритет, но Дмитрий Ризник совершил сейв после удара Виталия Буяльского.

На 54-й минуте Шахтер удвоил преимущество после того, как Невертон попал в дальнюю девятку из-за пределов штрафной площадки. Через две минуты Динамо все же смогло отыграть гол усилиями Буяльского, которому ассистировал Александр Караваев.

Финальную точку в матче в компенсированное арбитром время поставил Владислав Кабаев, который, пытаясь выбить мяч, отправил его в собственные ворота после контратаки горняков.

Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Эгиналду, 3, Невертон, 54, Кабаев, 90+3 (ав. г.) – Буяльский, 56

Таким образом Шахтер реабилитировался за поражение в 1/8 финала Кубка Украины, в котором проиграл на этой неделе киевлянам со счетом 1:2. Для Динамо это первое поражение в УПЛ в сезоне-2025/26.

Благодаря победе Шахтер набрал 24 очка и является единоличным лидером чемпионата Украины по футболу. Динамо с 20 очками второе. Тройку лидеров замыкает ЛНЗ Черкассы (20 очков), которые свою игру 11-го тура проведут 3 ноября.

