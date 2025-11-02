Донецький Шахтар обіграв київське Динамо у центральному матчі 11-го туру української Прем’єр-ліги.

Матч Шахтар – Динамо Київ відбувся у неділю, 2 листопада, на Арені Львів та завершився перемогою гірників із рахунком 3:1.

Шахтар – Динамо Київ: як минув матч

Підопічні Арди Турана відкрили рахунок у матчі вже на третій хвилині зустрічі, коли Егіналду відзначився у воротах суперника, забивши головою після подачі з кутового.

Загалом у першому таймі гірники більше володіли м’ячем та мали перевагу за ударами по воротах суперника – шість проти одного у біло-синіх.

Після перерви команда Олександра Шовковського намагалася відновити паритет, але Дмитро Різник здійснив сейв після удару Віталія Буяльського.

На 54-й хвилині Шахтар подвоїв перевагу після того, як Невертон влучив у дальню дев’ятку з-за меж штрафного майданчика. Через дві хвилини Динамо все ж змогло відіграти гол зусиллями Буяльського, якому асистував Олександр Караваєв.

Фінальну крапку у матчі у компенсований арбітром час поставив Владислав Кабаєв, який намагаючись вибити м’яч, відправив його у власні ворота після контратаки гірників.

Шахтар – Динамо – 3:1

Голи: Егіналду, 3, Невертон, 54, Кабаєв, 90+3 (ав. г.) – Буяльський, 56

Таким чином Шахтар реабілітувався за поразку в 1/8 фіналу Кубка України, в якому програв цього тижня киянам з рахунком 1:2. Для Динамо це перша поразка в УПЛ у сезоні-2025/26.

Завдяки перемозі Шахтар набрав 24 очки та є одноосібним лідером чемпіонату України з футболу. Динамо з 20 очками друге. Трійку лідерів замикають ЛНЗ Черкаси (20 очок), які свою гру 11-го туру проведуть 3 листопада.

