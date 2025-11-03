Футболист сборной Украины Руслан Малиновский отличился первым голом за итальянскую Дженоа в сезоне-2025/26, а его клуб одержал первую победу в текущем розыгрыше Серии А.

Это произошло в матче Сассуоло – Дженоа, который завершился победой гостей со счетом 2:1.

Сассуоло – Дженоа: гол Малиновского

Перед матчем против Сассуоло на фоне неутешительных выступлений команды, которая подходила к десятому туру Серии А, находясь на последней строчке, клуб расстался с французским специалистом Патриком Виейра.

В матче Дженоа руководил Роберто Мурджита.

Счет в матче Дженоа открыл на 18-й минуте, когда после розыгрыша углового Руслан Малиновский подобрал мяч за пределами штрафной и отправил его дальним ударом в угол ворот соперника. Во втором тайме украинец ушел с поля при счете 1:1.

В конце встречи в компенсированное время первую победу для грифонов вырвал норвежец Лео Эстигор.

Сассуоло – Дженоа: видеообзор матча

Таким образом, команда прервала серию из десяти матчей без побед в Серии А и поднялась на 18-е место.

Теперь в активе Дженоа шесть очков. Меньше только у Вероны и Фиорентины. Лидером чемпионата Италии остается Наполи (22 очка).

