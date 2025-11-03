Футболіст збірної України Руслан Маліновський відзначився першим голом за італійський Дженоа у сезоні-2025/26, а його клуб здобув першу перемогу у поточному розіграші Серії А.

Це сталося у матчі Сассуоло – Дженоа, який завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.

Сассуоло – Дженоа: гол Маліновського

Перед матчем проти Сассуоло на тлі невтішних виступів команди, яка підходила до десятого туру Серії А, перебуваючи на останній сходинці, клуб розпрощався з французьким фахівцем Патріком Вієйра.

Зараз дивляться

У матчі Дженоа керував Роберто Мурджіта.

Рахунок у матчі Дженоа відкрив на 18-й хвилині, коли після розіграшу кутового Руслан Маліновський підібрав м’яча за межами штрафного та відправив його дальнім ударом у кут воріт суперника. У другому таймі українець пішов з поля за рахунку 1:1.

Наприкінці зустрічі у компенсований час першу перемогу для грифонів вирвав норвежець Лео Естігор.

Сассуоло – Дженоа: відеоогляд матчу

Таким чином команда перервала серію з десяти матчів без перемог у Серії А та піднялася на 18-ту сходинку.

Тепер в активі Дженоа шість очок. Менше лише у Верони та Фіорентини. Лідером чемпіонату Італії залишається Наполі (22 очки).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.