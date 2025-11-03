Гол Маліновського допоміг Дженоа здобути першу перемогу у сезоні Серії А
Футболіст збірної України Руслан Маліновський відзначився першим голом за італійський Дженоа у сезоні-2025/26, а його клуб здобув першу перемогу у поточному розіграші Серії А.
Це сталося у матчі Сассуоло – Дженоа, який завершився перемогою гостей з рахунком 2:1.
Сассуоло – Дженоа: гол Маліновського
Перед матчем проти Сассуоло на тлі невтішних виступів команди, яка підходила до десятого туру Серії А, перебуваючи на останній сходинці, клуб розпрощався з французьким фахівцем Патріком Вієйра.
У матчі Дженоа керував Роберто Мурджіта.
Рахунок у матчі Дженоа відкрив на 18-й хвилині, коли після розіграшу кутового Руслан Маліновський підібрав м’яча за межами штрафного та відправив його дальнім ударом у кут воріт суперника. У другому таймі українець пішов з поля за рахунку 1:1.
Наприкінці зустрічі у компенсований час першу перемогу для грифонів вирвав норвежець Лео Естігор.
Сассуоло – Дженоа: відеоогляд матчу
Таким чином команда перервала серію з десяти матчів без перемог у Серії А та піднялася на 18-ту сходинку.
Тепер в активі Дженоа шість очок. Менше лише у Верони та Фіорентини. Лідером чемпіонату Італії залишається Наполі (22 очки).