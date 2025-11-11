Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года «однозначно» будет для него последним турниром в игровой карьере.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Роналду о завершении карьеры

– Мне будет 41 год, и я думаю, что это будет момент в большом соревновании, – сказал Роналду в интервью во время туристического саммита в Эр-Рияде.

Относительно того, когда он окончательно завершит карьеру в спорте, Роналду сказал, что сейчас наслаждается моментом.

– Когда говорю “скоро”, то имею в виду – действительно скоро, ведь я отдал футболу все. Я в игре уже 25 лет. Я сделал все, что мог. У меня много рекордов как на клубном уровне, так и в сборной. Я действительно горжусь этим, поэтому давайте просто наслаждаться моментом и жить им, – сказал нападающий.

Роналду забил 143 гола на международном уровне и стал первым футболистом в истории, который отличился голами на пяти чемпионатах мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике и начнется 11 июня. В нем впервые примут участие 48 национальных сборных. На предыдущем Мундиале в Катаре выступали 32 команды.

Жеребьевка ЧМ-2026 запланирована на 5 декабря в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

