Футболіст збірної Португалії Криштіану Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року “однозначно” буде для нього останнім турніром в ігровій кар’єрі.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

Роналду про завершення кар’єри

– Мені буде 41 рік, і я думаю, що це буде момент у великому змаганні, – сказав Роналду в інтерв’ю під час туристичного саміту Ріяді.

Щодо того, коли він остаточно завершить кар’єру у спорті, Роналду сказав, що зараз насолоджується моментом.

– Коли кажу “скоро”, то маю на увазі – справді скоро, адже я віддав футболу все. Я у грі вже 25 років. Я зробив усе, що міг. У мене багато рекордів як на клубному рівні, так і в збірній. Я справді пишаюся цим, тож давайте просто насолоджуватися моментом і жити ним, – сказав форвард.

Роналду забив 143 голи на міжнародному рівні і став першим футболістом в історії, який відзначився голами на п’яти чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу 2026 року відбудеться у Сполучених Штатах, Канаді та Мексиці та розпочнеться 11 червня. У ньому вперше візьмуть участь 48 національних збірних. На попередньому Мундіалі у Катарі виступали 32 команди.

Жеребкування ЧС-2026 заплановане на 5 грудня в Кеннеді-центрі у Вашингтоні.

