Матч Украина – Исландия в отборе на ЧМ-2026 по футболу состоится 16 ноября на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина – Исландия, где смотреть и кто покажет заключительную игру сине-желтых в отборочной группе на ЧМ-2026, рассказывают Факты ICTV.

Украина – Исландия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Исландия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 и на отдельном всплывающем канале в разделе Телевидение, который появится на сервисе в день события.

Игру Украина – Исландия прокомментируют Вадим Шевякин и Сергей Лукьяненко, которые будут работать непосредственно с арены в Варшаве.

На матче Украина – Исландия будет работать английская бригада арбитров, которую возглавит 47-летний Энтони Тейлор.

Ему будут ассистировать Гэри Бесвик и Адам Нанн. Резервным арбитром назначен Сэм Барротт.

За VAR будет отвечать Стюарт Аттвелл, которому будет ассистировать Даррен Ингленд.

Последний раз команды встречались в октябре в Рейкьявике, когда сине-желтые обыграли своего соперника со счетом 5:3. В том матче дублем отличился Руслан Малиновский, также забивали Олег Гуцуляк, Иван Калюжий и Олег Очеретько.

После пяти матчей сборная Украины занимает третье место в квартете D, имея в активе 7 очков.

Лидером группы является сборная Франции, которая набрала 13 очков и досрочно вышла на Мундиаль. Исландия (7) идет второй, а последнее место у Азербайджана (1).

