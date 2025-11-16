Матч Україна – Ісландія у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 16 листопада на стадіоні Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві.

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Матч Україна – Ісландія, де дивитися та хто покаже заключну гру гру синьо-жовтих у відбірковій групі на ЧС-2026, розповідають Факти ICTV.

Україна – Ісландія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Ісландія у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 та на окремому поп-ап каналі в розділі Телебачення, що з’явиться на сервісі в день події.

Гру Україна – Ісландія прокоментують Вадим Шевякін та Сергій Лук’яненко, які працюватимуть безпосередньо з арени у Варшаві.

На матчі Україна – Ісландія працюватиме англійська бригада арбітрів, яку очолить 47-річний Ентоні Тейлор.

Йому асистуватимуть Гері Бесвік та Адам Нанн. Резервним арбітром призначено Сема Барротта.

За VAR відповідатиме Стюарт Аттвелл, якому асистуватиме Даррен Інгленд.

Востаннє команди зустрічалися у жовтні у Рейк’явіку, коли синьо-жовті обіграли свого суперника з рахунком 5:3. У тому матчі дублем відзначився Руслан Маліновський, також забивали Олег Гуцуляк, Іван Калюжий та Олег Очеретько.

Після п’яти матчів збірна України посідає третє місце у квартеті D, маючи в активі 7 очок.

Лідером групи є збірна Франції, яка набрала 13 очок та достроково вийшла на Мундіаль. Ісландія (7) йде другою, а остання сходинка в Азербайджану (1).

