Сборная Украины по футболу обыграла команду Исландии в матче шестого тура в квартете D квалификации на чемпионат мира-2026. Благодаря этому сине-желтые продолжат борьбу за путевку на Мундиаль в плей-офф.

Матч Украина – Исландия состоялся на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве и завершился со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев.

Украина – Исландия: как прошел матч

В первом тайме сине-желтые создали несколько моментов у ворот соперника – в общей сложности нанеся семь ударов. По сравнению с матчем против Франции, когда наша команда нанесла только один удар, который был заблокирован, это существенная разница.

После перерыва в игру пришлось вступить голкиперу сине-желтых Анатолию Трубину, который парировал удар Бриньоульфюра Виллюмссона.

Впоследствии отличиться могли Александр Зубков и Виктор Цыганков, но в обоих случаях спас голкипер исландцев Элиас Олафссон. На 77-й минуте Трубин совершил суперсейв, когда спас команду после удара с близкого расстояния от Виктора Палссона.

А впоследствии украинцы ответили – Роман Яремчук дважды пытался пробить сетку ворот исландцев, но снова спас Олафссон. Открыть счет в матче удалось Зубкову, который после розыгрыша углового забил ударом головой.

Уже в компенсированное арбитром время сборная Украины удвоила свое преимущество благодаря голу Алексея Гуцуляка.

Украина – Исландия – 2:0

Голы: Зубков, 83 Гуцуляк, 90+3

Таким образом, сборная Украины завершила отбор на втором месте в своей группе, набрав 10 очков. Прямую путевку получила Франция (16 очков).

Исландия (7) и Азербайджан (1), которые финишировали на третьем и четвертом местах, потеряли шансы выйти на Мундиаль.

