Збірна України з футболу обіграла команду Ісландії у матчі шостого туру у квартеті D кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Завдяки цьому синьо-жовті продовжать боротьбу за путівку на Мундіаль у плейоф.

Матч Україна – Ісландія відбувся на стадіоні Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві та завершився з рахунком 2:0 на користь номінальних господарів.

Україна – Ісландія: як минув матч

У першому таймі синьо-жовті створили кілька моментів біля воріт суперника – загалом завдавши сім ударів. У порівнянні з матчем проти Франції, коли наша команда завдала лише один удар, який був заблокований, це суттєва різниця.

Після перерви у гру довелося вступити голкіперу синьо-жовтих Анатолію Трубіну, який парирував удар Бріньйоульфюра Віллюмссона.

Згодом відзначитися могли Олександр Зубков та Віктор Циганков, але в обох випадках врятував голкіпер ісландців Еліас Олафссон. На 77-й хвилині Трубін здійснив суперсейв, коли врятував команду після удару з близької відстані від Віктора Палссона.

А згодом українці відповіли – Роман Яремчук двічі намагався пробити сітку воріт ісландців, але знову врятував Олафссон. Відкрити рахунок у матчі вдалося Зубкову, який після розіграшу кутового забив ударом головою.

Вже у компенсований арбітром час збірна України подвоїла свою перевагу завдяки голу Олексія Гуцуляка.

Україна – Ісландія – 2:0

Голи: Зубков, 83 Гуцуляк, 90+3

Таким чином, збірна Україна завершила відбір на другій сходинці у своїй групі, набравши 10 очок. Пряму путівку здобула Франція (16 очок).

Ісландія (7) та Азербайджан (1), які фінішували на третій та четвертій сходинках втратили шанси вийти на Мундіаль.

