Збірна України з футболу обіграла команду Ісландії у матчі шостого туру у квартеті D кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Завдяки цьому синьо-жовті продовжать боротьбу за путівку на Мундіаль у плейоф.

Матч Україна – Ісландія відбувся на стадіоні Війська Польського імені маршала Юзефа Пілсудського у Варшаві та завершився з рахунком 2:0 на користь номінальних господарів.

Україна – Ісландія: як минув матч

У першому таймі синьо-жовті створили кілька моментів біля воріт суперника – загалом завдавши сім ударів. У порівнянні з матчем проти Франції, коли наша команда завдала лише один удар, який був заблокований, це суттєва різниця.

Зараз дивляться

Після перерви у гру довелося вступити голкіперу синьо-жовтих Анатолію Трубіну, який парирував удар Бріньйоульфюра Віллюмссона.

Згодом відзначитися могли Олександр Зубков та Віктор Циганков, але в обох випадках врятував голкіпер ісландців Еліас Олафссон. На 77-й хвилині Трубін здійснив суперсейв, коли врятував команду після удару з близької відстані від Віктора Палссона.

А згодом українці відповіли – Роман Яремчук двічі намагався пробити сітку воріт ісландців, але знову врятував Олафссон. Відкрити рахунок у матчі вдалося Зубкову, який після розіграшу кутового забив ударом головою.

Вже у компенсований арбітром час збірна України подвоїла свою перевагу завдяки голу Олексія Гуцуляка.

Україна – Ісландія – 2:0

  • Голи: Зубков, 83 Гуцуляк, 90+3

Таким чином, збірна Україна завершила відбір на другій сходинці у своїй групі, набравши 10 очок. Пряму путівку здобула Франція (16 очок).

Ісландія (7) та Азербайджан (1), які фінішували на третій та четвертій сходинках втратили шанси вийти на Мундіаль.

Читайте також
ЧС-2026 з футболу: список збірних, що вийшли у фінальну частину
Лука Модрич

Пов'язані теми:

Збірна ІсландіїЗбірна УкраїниФутбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.