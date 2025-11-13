Сборная Украины по футболу уступила команде Франции в матче пятого тура в квартете D отбора на чемпионат мира-2026.

Матч Франция – Украина состоялся в Париже на стадионе Парк-де-Пренс и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

Франция – Украина: как прошел матч

Первый тайм матча прошел без голов с десятью ударами по воротам Анатолия Трубина в исполнении французов. Наша сборная ничем не ответила. Но благодаря мастерству голкипера сумела удержать ворота сухими.

После перерыва арбитр на VAR просматривал эпизод у ворот Майка Меньяна с потенциальным пенальти, но вместо этого через пять минут сине-желтые получили пенальти в свои ворота. Дебютант команды Тарас Михавко сфолил против Майкла Олисе, а Килиан Мбаппе паненкой реализовал удар.

После этого подопечные Сергея Реброва рассыпались. На 76-й минуте украинцы пропустили во второй раз после потери мяча от Егора Ярмолюка отличился Олисе.

Еще через шесть минут Мбаппе довел счет до разгромного, оформив дубль в ворота Трубина. А еще через четыре минуты отличился Уго Экитике, установив окончательный счет.

Согласно статистике на сайте УЕФА французы нанесли 25 ударов по воротам украинцев, а в ответ получили только одну попытку и то не в плоскость.

Франция – Украина – 4:0

Голы: Мбаппе, 55 (пен.), 83 Олисе, 76 Экитике, 88

Таким образом, Франция благодаря победе досрочно обеспечила себе путевку на ЧМ-2026. Ле Бле набрали 13 очков и выиграли группу.

У подопечных Сергея Реброва 7 набранных очков, столько же и у Исландии. Однако исландцы имеют +4 разницу забитых голов, тогда как у сине-желтых -3.

Решающий матч против Исландии Украина проведет в воскресенье, 16 ноября. В этом матче украинцев устроит только победа, которая позволит попасть в матчи плей-офф и продолжить борьбу за путевку на турнир.

