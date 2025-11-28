Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Денис Гармаш был доставлен в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

Футболист Денис Гармаш доставлен в ТЦК

Инцидент произошел после того, как сотрудники Национальной полиции остановили спортсмена, а при себе у него не было документов о бронировании или отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП на своей странице в Facebook.

Сейчас смотрят

В заявлении уточняется, что Денис Гармаш добровольно прошел военно-врачебную комиссию, после чего пообщался с рекрутерами и самостоятельно избрал подразделение Вооруженных сил Украины, в котором будет проходить службу.

– Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации у него не было. После прохождения ВЛК и общения с рекрутерами он избрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало, – говорится в сообщении.

Футболист Денис Гармаш: что о нем известно

Денис Гармаш является одним из известнейших футболистов киевского “Динамо”, за которое провел 359 матчей во всех турнирах.

В составе национальной сборной Украины он сыграл 31 поединок, включая чемпионаты Европы 2012 и 2016 годов.

Напомним, ранее сотрудники пограничной службы задержали бывшего вратаря Динамо и Шахтера Артура Рудька при попытке незаконно пересечь границу Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.