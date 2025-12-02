Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Денис Гармаш мобілізований до одного з підрозділів ЗСУ. Тепер стало відомо, де служить відомий футболіст.

Про це повідомив журналіст Володимир Звєров у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Де служить Денис Гармаш

За даними журналіста, Денис Гармаш перебуває в одному з підрозділів сил безпілотних систем.

– На даний час Денис Гармаш перебуває в одному з підрозділів сил безпілотних систем. Це станом на понеділок. Він готується до проходження БЗВП. Що далі – це військова таємниця, – сказав журналіст.

Наприкінці листопада стало відомо, що Дениса Гармаша доставили до територіального центру комплектування для уточнення даних.

Інцидент стався після того, як співробітники Нацполіції зупинили ексдинамівця, а при собі він не мав документів про бронювання або відстрочку від мобілізації.

У ТЦК та СП заявили, що Гармаш добровільно пройшов військово-лікарську комісію, після чого поспілкувався з рекрутерами та обрав підрозділ Збройних сил України, у якому проходитиме службу.

