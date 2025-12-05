Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) за поведение болельщиков в некоторых матчах. Организация наложила штраф на УАФ, в частности за баннер Russia is a terrorist state (Россия – страна террорист, – Ред.).

Соответствующее решение приняла Дисциплинарная комиссия УЕФА.

УЕФА оштрафовал УАФ за действия болельщиков

Наказание от УЕФА украинский футбольный орган получил за матч квалификации на ЧМ-2026 против Исландии и за игру против Боснии и Герцеговины в плей-офф квалификации на Евро, который состоялся в 2024 году.

Сейчас смотрят

Согласно решению, УАФ должна уплатить штраф в размере €10 тыс. за выход болельщиков на поле, а также €9 тыс. за использование болельщиками пиротехники.

Кроме того, Украину наказали за матч против боснийцев, а именно за баннер Russia is a terrorist state, который был на трибунах. За это УАФ должна выплатить €15 тыс.

УЕФА считает такие надписи провокационными, политическими и неприемлемыми для футбольной игры, отметив, что в футболе нет места для таких заявлений.

Напомним, в ноябре сборная Украины завершила квалификацию на ЧМ-2026, заняв второе место в своей группе. Это позволило сине-желтым продолжить борьбу за путевку на Мундиаль.

В плей-офф сборная Украины сыграет против команды Швеции. В случае успеха в этом матче следующим соперником станет победитель матча между Польшей и Албанией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.