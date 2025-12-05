Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську асоціацію футболу (УАФ) за поведінку вболівальників у деяких матчах. Організація наклала штраф на УАФ, зокрема за банер Russia is a terrorist state (Росія – країна терорист, – Ред.).

Відповідне рішення ухвалила Дисциплінарна комісія УЄФА.

УЄФА оштрафував УАФ за дії вболівальників

Покарання від УЄФА український футбольний орган отримав за матч кваліфікації на ЧС-2026 проти Ісландії та за гру проти Боснії і Герцеговини в плейоф кваліфікації на Євро, який відбувся у 2024 році.

Зараз дивляться

Згідно з рішенням, УАФ має сплатити штраф у розмірі €10 тис. за вихід вболівальників на поле, а також €9 тис. за використання вболівальниками піротехніки.

Крім того, Україну покарали за матч проти боснійців, а саме за банер Russia is a terrorist state, який був на трибунах. За це УАФ має сплатити €15 тис.

УЄФА вважає такі написи провокативними, політичними й неприйнятними для футбольної гри, зазначивши, що у футболі не місце для таких заяв.

Нагадаємо, у листопаді збірна України завершила кваліфікацію на ЧС-2026, посівши друге місце у своїй групі. Це дозволило синьо-жовтим продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.

У плейоф збірна України зіграє проти команди Швеції. В разі успіху у цьому матчі наступним суперником стане переможець матчу між Польщею та Албанією.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.