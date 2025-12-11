Шахтар обіграв Хамрун та гарантував собі місце у плейоф Ліги конфренцій
Донецький Шахтар здобув перемогу над мальтійським Хамрун Спартанс у п’ятому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Матч Хамрун – Шахтар відбувся на Національному стадіоні Та’Калі на Мальті та завершився перемогою гірників з рахунком 2:0. Завдяки цьому підопічні Арди Турана забезпечили собі участь у плейоф турніру.
Хамрун – Шахтар: як минув матч
У першому таймі голів забити не вдалося, хоча Шахтар завдав шість ударів по воротах суперників проти трьох у господарів.
Хамрун у середині першого тайму створив небезпечний момент, але захисникам гірників вдалося вибити м’яча після подачі у карний майданчик від Рафаеля Компрі. Згодом Шахтар відповів, але м’яч після удару Лукаса Феррейри опинився у руках голкіпера мальтійського клубу.
Відкрити рахунок Шахтарю вдалося вже після перерви. Іраклі Азаров прострілив у карний майданчик Хамруна, де Лука Мейрелліш головою переправив м’яч в сітку воріт.
Через три хвилини гірники забили другий гол. Цього разу відзначився Ісаке Сілва після пасу від Педріньйо.
Наприкінці матчу Шахтар претендував на пенальті, але у підсумку Егіналду отримав жовту картку за симуляцію, що підтвердили рефері на VAR.
Завдяки перемозі Шахтар набрав 12 очок та піднявся на другу сходинку у турнірній таблиці Ліги конференцій, поступаючись лише французькому Страсбуру, у якого 13 балів.
Заключний матч основного етапу Ліги конференцій Шахтар проведе проти хорватської Рієки у четвер, 18 грудня. Після цього стане відомо, чи вдалося гірникам залишитися у першій вісімці, яка гарантує пряме потрапляння до 1/8 фіналу. Адже команди, що посядуть місця з дев’ятого по 24-ре, гратимуть у стикових матчах.