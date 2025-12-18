Переможець чемпіонату світу з футболу 2026 року заробить рекордну суму призових у розмірі $50 млн.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації футболу.

Призові ЧС-2026 з футболу

Під час засідання Ради ФІФА у Досі (Катар) було затверджено рекордний призовий фонд Мундіалю, який склав $727 млн.

Найбільша частка – $655 млн, що на 50% більше, ніж попереднього Мундіалю, – буде розподілена між 48 командами-учасницями наступним чином:

Переможці ЧС: $50 млн;

Срібні призери ЧС: $33 млн;

Третє місце: $29 млн;

Четверте місце: $27 млн;

5-8 місця: $19 млн;

9-16 місце: $15 млн;

17-32 місце: $11 млн;

33-48 місце: $9 млн.

Крім того, кожна команда, яка відібралася на турнір, отримає $1,5 млн на покриття витрат на підготовку.

Це означає, що всі асоціації-учасниці гарантовано отримають щонайменше $10,5 млн за участь у турнірі наступного року.

– Чемпіонат світу з футболу 2026 року також стане революційним з точки зору фінансового внеску в глобальну футбольну спільноту, — заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться 2026 року у червні-липні 2026 року у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці.

Збірна України з футболу спробує відібратися на Мундіаль через плейоф, який відбудеться у березні. Для цього підопічним Сергія Реброва спершу треба буде пройти Швецію, а потім обіграти переможця матчу між Польщею та Албанією.

