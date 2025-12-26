Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, что организовать домашний матч сборной Украины за пределами нашей страны стоит в пять раз дороже.

Об этом он сказал в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

Сколько стоит организовать матч сборной Украины

Сборная Украины по футболу попытается заскочить в последний поезд на ЧМ-2026 через матчи плей-офф, которые состоятся в марте. В полуфинале соперником сине-желтых будет сборная Швеции.

Это будет номинально домашний матч для украинской сборной, который проведут в Валенсии на Эстадио-Сьютат-де-Валенсия, который является домашним стадионом ФК Леванте.

Шевченко рассказал, что каждый домашний матч сборной Украины, который она играет за пределами страны из-за полномасштабного вторжения РФ, стоит примерно в пять раз дороже.

– Мы тратим много денег на эти матчи, не имея возможности заполнить стадионы. Для нас играть домашний матч на выезде стоит примерно в пять раз дороже. Наши спонсоры находятся в стране, которая находится в состоянии войны, и их ресурсы ограничены.

Я не могу обратиться к правительству с требованием выделить деньги, поскольку их внимание сосредоточено на спасении страны. Мы должны делать все, что в наших силах, исходя из собственного бюджета, и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов, – сказал Шевченко.

По словам президента УАФ, сборная Украины получила самого сильного из возможных соперников, когда жеребьевка свела ее со Швецией. Он отметил, что всегда трудно играть против скандинавских команд.

