Шевченко раскрыл, сколько стоит домашний матч сборной Украины за рубежом
- Андрей Шевченко заявил, что из-за войны номинально домашний матч сборной Украины за границей обходится УАФ примерно в пять раз дороже.
- Президент УАФ подчеркнул, что организация игр в Европе проходит без полных стадионов и в условиях ограниченных ресурсов спонсоров.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, что организовать домашний матч сборной Украины за пределами нашей страны стоит в пять раз дороже.
Об этом он сказал в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.
Сколько стоит организовать матч сборной Украины
Сборная Украины по футболу попытается заскочить в последний поезд на ЧМ-2026 через матчи плей-офф, которые состоятся в марте. В полуфинале соперником сине-желтых будет сборная Швеции.
Это будет номинально домашний матч для украинской сборной, который проведут в Валенсии на Эстадио-Сьютат-де-Валенсия, который является домашним стадионом ФК Леванте.
Шевченко рассказал, что каждый домашний матч сборной Украины, который она играет за пределами страны из-за полномасштабного вторжения РФ, стоит примерно в пять раз дороже.
– Мы тратим много денег на эти матчи, не имея возможности заполнить стадионы. Для нас играть домашний матч на выезде стоит примерно в пять раз дороже. Наши спонсоры находятся в стране, которая находится в состоянии войны, и их ресурсы ограничены.
Я не могу обратиться к правительству с требованием выделить деньги, поскольку их внимание сосредоточено на спасении страны. Мы должны делать все, что в наших силах, исходя из собственного бюджета, и полагаться на частные пожертвования для наших социальных проектов, – сказал Шевченко.
По словам президента УАФ, сборная Украины получила самого сильного из возможных соперников, когда жеребьевка свела ее со Швецией. Он отметил, что всегда трудно играть против скандинавских команд.