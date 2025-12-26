Шевченко розкрив, скільки коштує домашній матч збірної України за кордоном
- Андрій Шевченко заявив, що через війну номінально домашній матч збірної України за кордоном обходиться УАФ приблизно у п’ять разів дорожче.
- Президент УАФ наголосив, що організація ігор у Європі відбувається без повних стадіонів та за умов обмежених ресурсів спонсорів.
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, що організувати домашній матч збірної України за межами нашої країни коштує у п’ять разів дорожче.
Про це він сказав в інтерв’ю шведському виданню Dagens Nyheter.
Скільки коштує організувати матч збірної України
Збірна України з футболу спробує заскочити в останній потяг на ЧС-2026 через матчі плейоф, які відбудуться у березні. У півфіналі суперником синьо-жовтих буде збірна Швеції.
Це буде номінально домашній матч для української збірної, який проведуть у Валенсії на Естадіо-Сьютат-де-Валенсія, який є домашнім стадіоном ФК Леванте.
Шевченко розповів, що кожен домашній матч збірної України, який вона грає поза межами країни через повномасштабне вторгнення РФ, коштує приблизно вп’ятеро дорожче.
– Ми витрачаємо багато грошей на ці матчі, не маючи можливості заповнити стадіони. Для нас грати домашній матч на виїзді коштує приблизно вп’ятеро дорожче. Наші спонсори перебувають у країні, яка у стані війни, і їхні ресурси обмежені.
Я не можу звернутися до уряду з вимогою виділити гроші, оскільки їхня увага зосереджена на порятунку країни. Ми мусимо робити все, що в наших силах, виходячи з власного бюджету, і покладатися на приватні пожертви для наших соціальних проєктів, – сказав Шевченко.
За словами президента УАФ, збірна України отримали найсильнішого з можливих суперників, коли жереб звів зі Швецією. Він зазначив, що завжди важко грати проти скандинавських команд.