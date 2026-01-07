Футболист сборной Украины Егор Ярмолюк отличился дебютным голом за Брентфорд в рамках английской Премьер-лиги.

Это произошло в матче 21-го тура АПЛ против Сандерленда, который завершился победой пчел со счетом 3:0.

Брентфорд – Сандерленд: дебютный гол Ярмолюка в АПЛ

Матч Брентфорд – Сандерленд состоялся на стадионе Брендфорд Коммьюнити. Хозяева открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Игоря Тьяго.

Сейчас смотрят

Во втором тайме гости заработали право пробить пенальти, но Энцо Ле Фе не реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки.

Зато на 65-й минуте Тьяго оформил дубль, головой переправив мяч в сетку ворот.

А на 73-й минуте Егор Ярмолюк отличился дебютным голом в АПЛ. Украинец получил мяч после подачи с углового от Матиаса Йенсена и пробил в левый угол ворот, доведя счет до разгромного.

Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и провел все 90 минут. За это время Егор трижды выиграл позиционную борьбу с соперником, совершил два перехвата, а также отдал 45 точных пасов из 48 попыток.

Брентфорд – Сандерленд: видеообзор матча

Благодаря победе над Сандерлендом Брентфорд поднялся на пятое место английской Премьер-лиги. Команда имеет в своем активе 32 очка, отставая от четвертого Ливерпуля на один балл.

Лидером АПЛ идет лондонский Арсенал (48), который проведет матч против мерсисайдцев на Эмирейтс 8 января.