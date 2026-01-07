Футболіст збірної України Єгор Ярмолюк відзначився дебютним голом за Брентфорд у межах англійської Прем’єр-ліги.

Це сталося у матчі 21-го туру АПЛ проти Сандерленда, який завершився перемогою бджіл з рахунком 3:0.

Брентфорд – Сандерленд: дебютний гол Ярмолюка в АПЛ

Матч Брентфорд – Сандерленлд відбувся на стадіоні Брендфорд Коммюніті. Господарі відкрили рахунок на 30-й хвилині завдяки голу Ігора Тьяго.

Зараз дивляться

У другому таймі гості заробили право пробити пенальті, але Енцо Ле Фе не реалізував удар із одинадцятиметрової позначки.

Натомість на 65-й хвилині Тьяго оформив дубль, головою переправивши м’яч в сітку воріт.

А на 73-й хвилині Єгор Ярмолюк відзначився дебютним голом в АПЛ. Українець отримав м’яча після подачі з кутового від Матіаса Єнсена та пробив у лівий кут воріт, довівши рахунок до розгромного.

Ярмолюк вийшов на поле у стартовому складі та провів усі 90 хвилин. За цей час Єгор тричі виграв позиційну боротьбу з суперником, здійснив два перехоплення, а також віддав 45 точних пасів з 48 спроб.

Брентфорд – Сандерленд: відеоогляд матчу

Завдяки перемозі над Сандерлендом Брентфорд піднявся на п’яту сходинку англійської Прем’єр-ліги. Команда має у своєму активі 32 очки, відстаючи від четвертого Ліверпуля на один бал.

Лідером АПЛ йде лондонський Арсенал (48), який проведуть матч проти мерсисайдців на Емірейтс 8 січня.