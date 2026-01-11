Барселона – Реал Мадрид: где смотреть финал Суперкубка Испании
Матч Барселона – Реал Мадрид в финале Суперкубка Испании-2026 состоится 11 января на Спортивном комплексе имени короля Абдалле в Джидде (Саудовская Аравия).
Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
Матч Барселона – Реал Мадрид, где смотреть в Украине и кто покажет финал Суперкубка Испании, рассказывают Факты ICTV.
Болельщики смогут посмотреть матч Барселона – Реал Мадрид в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.
Последняя очная встреча команд в октябре в Ла Лиге завершилась победой Реала дома со счетом 2:1.
В полуфинале Суперкубка Испании Реал одолел другой мадридский клуб Атлетико со счетом 2:1 благодаря голам Федерико Вальверде и Родриго.
В другом матче полуфинала Суперкубка Испании Барселона разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0.
Отметим, что каталонцы являются самой титулованной командой турнира (15 побед) и действующими победителями. У Реала на две меньше.