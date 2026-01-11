Матч Барселона – Реал Мадрид в финале Суперкубка Испании-2026 состоится 11 января на Спортивном комплексе имени короля Абдалле в Джидде (Саудовская Аравия).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Барселона – Реал Мадрид, где смотреть в Украине и кто покажет финал Суперкубка Испании, рассказывают Факты ICTV.

Барселона – Реал Мадрид: где смотреть финал Суперкубка Испании

Болельщики смогут посмотреть матч Барселона – Реал Мадрид в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Последняя очная встреча команд в октябре в Ла Лиге завершилась победой Реала дома со счетом 2:1.

В полуфинале Суперкубка Испании Реал одолел другой мадридский клуб Атлетико со счетом 2:1 благодаря голам Федерико Вальверде и Родриго.

В другом матче полуфинала Суперкубка Испании Барселона разгромила Атлетик Бильбао со счетом 5:0.

Отметим, что каталонцы являются самой титулованной командой турнира (15 побед) и действующими победителями. У Реала на две меньше.