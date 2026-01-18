Матч Сенегал – Марокко в финале Кубка африканских наций-2025 состоится 18 января на Спортивном комплексе Мулай Абделла в Рабате (Марокко).

Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Матч Сенегал – Марокко, где смотреть в Украине и кто покажет финал Кубка африканских наций, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Сенегал – Марокко: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Сенегал – Марокко в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

В полуфинале КАН-2025 Сенегал минимально обыграл сборную Египта благодаря голу Садио Мане во втором тайме. Марокко в другом матче 1/2 финала одолело Нигерию только в серии пенальти.

За свою историю команды встречались 25 раз. В 14 играх победу одерживали марокканцы, пять матчей завершались победой сенегальцев, а еще в шести была зафиксирована ничья.

Марокко только один раз за всю историю становилось чемпионом Кубка африканских наций в 1976 году. Сенегал также только один раз выигрывал турнир, но делал это относительно недавно, в 2021 году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.