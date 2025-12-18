Кубок африканских наций-2025 (Кубок Африки) стартует 21 декабря в Марокко и продлится до 18 января 2026 года. Матчи играют на восьми стадионах в шести городах странах.

В финальную часть вышли 24 национальные сборные. Действующим чемпионом соревнований является сборная Кот-д’Ивуара, которая в 2023 году в финале обыграла команду Нигерии . Для ивуарийцев это было третье чемпионство в истории турнира.

Факты ICTV рассказывают кратко о турнире, а также, где смотреть, шансы команд на победу, расписание турнира и кто главные звезды.

Сейчас смотрят

Составы групп на Кубке африканских наций

По результатам жеребьевки на стадии группового этапа будет шесть групп по четыре участника в каждой.

Абсолютным рекордсменом по количеству участий в турнире является сборная Египта, для которой это будет 27-е участие в финальной части за трофей Кубка Африки.

Группа A : Марокко, Мали, Замбия, Коморские Острова;

: Марокко, Мали, Замбия, Коморские Острова; Группа B : Египет, Южная Африка, Ангола, Зимбабве;

: Египет, Южная Африка, Ангола, Зимбабве; Группа C : Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания;

: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания; Группа D : Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана;

: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана; Группа E : Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан;

: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан; Группа F: Кот-д’Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик.

Расписание КАН-2025 и ключевые даты

В матче-открытии сборная Марокко встретится с командой Коморских Островов на стадионе имени принца Мулая Абдалла в Рабате.

В стадию плей-офф выйдут победители групп и команды, занявшие вторые места в квартетах. Также к ним присоединятся четыре лучшие сборные, финишировавшие на третьей строчке.

Групповой этап продлится с 21 декабря по 31 декабря. Стадия плей-офф начнется 3 января. Матчи 1/4 финала запланированы на 9-10 января, а финалисты определятся 14 января.

Финал Кубка африканских наций состоится 18 января, а днем ранее разыграют бронзовые медали.

Групповой этап – 21-31 декабря;

1/8 финала – 3-6 января;

1/4 финала – 9-10 января;

Полуфиналы – 14 января;

Матч за третье место – 17 января;

Финал – 18 января.

View this post on Instagram A post shared by Africa Cup Of Nation (@afcon2025official)

Фавориты Кубка африканских наций

Главным фаворитом турнира считают сборную Марокко, учитывая последние уверенные выступления и индивидуальные качества футболистов.

Также среди главных претендентов на победу в Кубке Африки называют Египет, Сенегал и действующих чемпионов сборную Кот-д’Ивуара.

Главные фавориты по версии букмекеров:

Марокко – 19,1%;

Египет – 12,4%;

Сенегал – 12,3%;

Алжир – 12%;

Нигерия – 7,3%.

Где смотреть Кубок африканских наций-2025

В Украине матчи Кубка африканских наций в Марокко покажет медиасервис Megogo.

Игры будут транслироваться в прямом эфире на OTT-платформе.

В Польше матчи КАН-2025 также покажет Megogo. В Испании игры будет транслировать телеканал Movistar, в Италии – Sport Italia, а во Франции – RMC.

Главные звезды Кубка Африки

В соревнованиях примут участие многие футболисты, которые выступают в топ-чемпионатах Европы и хорошо знакомы украинским поклонникам футбола.

Хозяева соревнований представлены сразу несколькими известными игроками, которые являются ключевыми фигурами Атласских львов. Речь идет о вингере Реала Браиме Диасе, защитнике ПСЖ Ашрафе Хакими, форварде Фенербахче Юсефе Эн-Несири и голкипере Аль-Хиляля Яссине Буну.

Самая титулованная сборная турнира, Египет, будет полагаться на свою главную звезду, полузащитника Ливерпуля Мохаммеда Салаха. За Сенегал на турнире будет выступать экс-игрок мерсисайдцев Садио Мане, а компанию ему в сборной составят вингер Кристал Пэлес Исмаила Сарр и хавбек Эвертона Илиман Ндиайе.

В сборную Алжира вызвали игрока Милана Исмаэля Беннасера, который на правах аренды играет в Динамо Загреб, а также Рияда Мареза, который выступал за Манчестер Сити, а сейчас играет в чемпионате Саудовской Аравии.

Размер призового фонда турнира

Победитель КАН-2025 получит $7 млн (за саму победу), но это не вся сумма. Если команда одержит победу во всех матчах на пути к трофею, то общая сумма призовых составит $11,6 млн.

Команда, которая станет серебряным призером, получит за участие в финале $4 млн. Участники полуфиналов получат за выход в эту стадию по $2,5 млн. Всего CAF распределит $32 млн во время Кубка Африки-2025.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.