Бывший тренер мадридского Реала Хаби Алонсо решил взять небольшую паузу в тренерской работе после своей отставки. Но есть один английский клуб, ради которого он готов раньше приступить к работе.

Об этом пишет испанская газета Marca.

Хаби Алонсо хочет возглавить клуб АПЛ

После увольнения из Реала Хаби Алонсо проводит время со своей семьей. По данным издания, специалиста в минувшие выходные заметили на пляже в Сан-Себастьяне, где находится его семья.

Сейчас смотрят

Кроме того, в ближайшее время Алонсо не намерен давать какие-либо интервью о своем будущем.

Сейчас же испанец планирует отдохнуть до лета, когда закончатся регулярные сезоны в топ-лигах Европы. Его агент Иньяни Ибаньес убежден, что Алонсо получит множество предложений от клубов английской Премьер-лиги. Как от Ливерпуля, так и от других команд.

Marca называет одним из возможных вариантов Манчестер Юнайтед, который до конца сезона возглавил Майкл Каррик. В то же время отмечает, что это может быть маловероятно из-за бэкграунда испанца, который ранее выступал за Ливерпуль как игрок.

Газета пишет, что рано или поздно Хаби Алонсо возглавит Ливерпуль. Еще одним вариантом могла бы быть Бавария, но мюнхенцы находятся в отличной форме во главе с Венсаном Компани.

Также единственным клубом, который способен изменить планы Алонсо и прервать его отдых, является Ливерпуль. С мерсисайдцами испанский специалист готов начать сотрудничество в любой момент.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.