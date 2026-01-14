Испанский специалист Хаби Алонсо после ухода из мадридского Реала может возглавить английский Ливерпуль на фоне неудовлетворительных результатов команды под руководством Арне Слота.

После увольнения Алонсо вероятность его назначения выросла до 44%.

Хаби Алонсо может возглавить Ливерпуль

Британские букмекеры называют Хаби Алонсо фаворитом на пост главного тренера Ливерпуля. Такое назначение оценивается вероятностью в 44%.

Сейчас смотрят

Кроме того, инсайдеры из Великобритании также указывают, что Хаби Алонсо после увольнения из Реала может перебраться на Энфилд зимой или после завершения сезона 2025/26.

– Спортивному директору Майклу Эдвардсу нравится стиль игры испанца – высокоинтенсивный, атакующий футбол с контролем владения мячом. Хаби обладает исключительной способностью эмоционально взаимодействовать с болельщиками и игроками, – сказал источник.

Собеседник добавил, что работа Хаби Алонсо в Леверкузене, когда он завоевал титул Бундеслиги с Байером, а также, в частности, использование схемы 3-4-2-1/3-4-3 и интеграция молодежи, “считается идеальным планом для следующего этапа на Энфилде”.

Хаби Алонсо за свою игровую карьеру выступал за Реал Мадрид и Ливерпуль. В ряды мерсисайдцев он перешел в 2004 году.

Он провел в футболке Ливерпуля 143 матча, забил 14 голов, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии. В летнее трансферное окно в 2009 году он перешел в Реал.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги Ливерпуль сейчас занимает четвертое место, имея 35 очков. В последних пяти матчах АПЛ красные одержали две победы и трижды сыграли вничью.