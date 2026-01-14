Английский Манчестер Юнайтед назначил Майкла Каррика на должность главного тренера до конца сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Майкл Каррик возглавил МЮ

– Манчестер Юнайтед с радостью сообщает о назначении Майкла Каррика главным тренером мужской первой команды до конца сезона 2025/26, – говорится в сообщении.

На посту наставника манкунианцев он заменил Рубена Аморима, об увольнении которого объявили в начале января 2026 года.

После назначения Каррик заявил пресс-службе МЮ, что уже работал с рядом игроков и продолжал внимательно следить за командой в течение последних лет.

– В этом сезоне еще есть за что бороться, мы готовы объединить всех и подарить болельщикам выступления, которых заслуживает их преданная поддержка, – подчеркнул Каррик.

Майкл Каррик как футболист провел в футболке Манчестер Юнайтед 464 матча, выиграв пять титулов АПЛ, Кубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Клубный чемпионат мира ФИФА.

Каррик уже работал с главной командой, когда манкунианцев возглавляли Жозе Моуринью и Уле Гуннар Сульшер. После отставки последнего Каррик исполнял обязанности главного тренера.

С 2022 по 2025 год Каррик был главным тренером Мидлсбро.