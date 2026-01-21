Колишній тренер мадридського Реала Хабі Алонсо вирішив взяти невелику паузу у тренерській роботі після своєї відставки. Але є один англійський клуб, заради якого він готовий раніше приступити до роботи.

Про це пише іспанська газета Marca.

Хабі Алонсо хоче очолити клуб АПЛ

Після звільнення з Реала Хабі Алонсо проводить час зі своєю родиною. За даними видання, фахівця минулими вихідними помітили на пляжі у Сан-Себастьяні, де перебуває його родина.

Крім того, найближчим часом Алонсо не має наміру давати якихось інтерв’ю щодо свого майбутнього.

Зараз же іспанець планує відпочити до літа, коли закінчаться регулярні сезони у топлігах Європи. Його агент Іньяні Ібаньєс переконаний, що Алонсо матиме безліч пропозицій від клубів англійської Прем’єр-ліги. Як від Ліверпуля, так і від інших команд.

Marca називає одним із можливих варіантів Манчестер Юнайтед, який до кінця сезону очолив Майкл Каррік. Водночас зауважує, що це може бути малоймовірно через бекграунд іспанця, який раніше виступав за Ліверпуль як гравець.

Газета пише, що рано чи пізно Хабі Алонсо очолить Ліверпуль. Ще одним варіантом могла б бути Баварія, але мюнхенці перебувають у чудовій формі на чолі з Венсаном Компані.

Також єдиним клубом, який здатен змінити плани Алонсо та перервати його відпочинок є Ліверпуль. З мерсисайдцями іспанський фахівець готовий розпочати співпрацю у будь-який момент.

