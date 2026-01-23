Криштиану Роналду — один из самых известных и успешных футболистов. Его имя знают даже те, кто никогда не интересовался спортом. За свою карьеру он установил десятки рекордов, выигрывал трофеи в самых престижных турнирах мира и неоднократно признавался лучшим игроком планеты.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Роналду оценивается примерно в $1,4 млрд, что сделало его первым футболистом-миллиардером в истории.

После продления контракта с саудовским клубом Аль-Наср годовой доход Роналду достигает около $225 млн. Эта сумма состоит из основной зарплаты, премий и доходов от коммерческого использования его образа.

Роналду сохраняет лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Издание оценивает его совокупный доход в 2025 году примерно в $280 млн.

Криштиану Роналду: статистика голов в 2025-2026 годах

Сейчас Криштиану Роналду играет за саудовский клуб Аль-Наср. Он перешел туда еще в начале 2023 года из Манчестер Юнайтед — и с тех пор забил уже около 100 голов в более чем 110 матчах.

В июне 2025-го Роналду продлил контракт с саудовским клубом еще на два года — до лета 2027-го. То есть, он останется в клубе как минимум до своих 42 лет.

Согласно новому соглашению он получает несколько сотен миллионов евро, долю в собственности клуба, личный самолет и еще кучу бонусов.

В сезоне 2025-2026 года Криштиану Роналду сыграл за Аль-Наср в Профессиональной лиге, где забил 16 голов.

Сколько голов забил Роналду за всю карьеру

По состоянию на 2026 год, общее количество его голов в карьере около 1000, что делает его одним из самых результативных игроков в истории футбола.

По данным UEFA, за национальную сборную Португалии Криштиану Роналду забил 143 гола.

Криштиану Роналду: голы, которые запомнились фанатам

Одним из самых известных голов Криштиану Роналду стал его удар через себя в ворота Ювентуса 3 апреля 2018 года в матче Лиги чемпионов. Тогда он выступал за Реал Мадрид.

Еще один известный момент произошел в финале Лиги чемпионов 2008 года, когда Роналду играл за Манчестер Юнайтед. Он открыл счет в матче против Челси, и хотя позже не реализовал пенальти в серии, команда все равно выиграла турнир, а он стал лучшим бомбардиром.

На чемпионате мира 2018 года он сделал хет-трик в матче против Испании. Особенно запомнился третий гол — штрафной удар на 88-й минуте, который сравнял счет.

В апреле 2009 года в составе Манчестер Юнайтед он забил Порту дальним ударом с более 40 метров. Мяч влетел в ворота с большой скоростью и вывел английский клуб в полуфинал. А когда в 2021 году Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед, он сразу забил два мяча в первом же матче против Ньюкасла, сделав дубль в день возвращения.

