Кріштіану Роналду – один із найвідоміших і найуспішніших футболістів. Його ім’я знають навіть ті, хто ніколи не цікавився спортом. За свою кар’єру він встановив десятки рекордів, вигравав трофеї у найпрестижніших турнірах світу і неодноразово визнавався найкращим гравцем планети.

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки Роналду оцінюють приблизно у $1,4 млрд, що зробило його першим футболістом-мільярдером в історії.

Після продовження контракту з саудівським клубом Аль-Наср річний дохід Роналду сягає близько $225 млн. Ця сума складається з основної зарплати, премій та доходів від комерційного використання його образу.

Роналду зберігає лідерство у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів за версією Forbes. Видання оцінює його сукупний дохід у 2025 році приблизно у $280 млн.

Кріштіану Роналду: статистика голів у 2025-2026 роках

Наразі Кріштіану Роналду грає за саудівський клуб Аль-Наср. Він перейшов туди ще на початку 2023 року з Манчестер Юнайтед — і з того часу забив уже більше 100 голів.

У червні 2025-го Роналду подовжив контракт із саудівським клубом ще на два роки – до літа 2027-го. Тобто він залишиться в клубі щонайменше до своїх 42 років.

Відповідно до нової угоди він отримує кількасот мільйонів євро, частку у власності клубу, особистий літак і ще купу бонусів.

У сезоні 2025-2026 року Кріштіану Роналду зіграв за Аль-Наср у Професійній лізі, де забив 16 голів.

Скільки голів забив Роналду за всю кар’єру

Станом на 2026 рік, загальна кількість його голів у кар’єрі близько 1000, що робить його одним із найрезультативніших гравців в історії футболу.

За даними UEFA, за національну збірну Португалії Кріштіану Роналду забив 143 голи.

Кріштіану Роналду: голи, які запам’яталися фанатам

Одним із найвідоміших голів Кріштіану Роналду став його удар через себе у ворота Ювентуса 3 квітня 2018 року у матчі Ліги чемпіонів. Тоді він виступав за Реал Мадрид.

Ще один відомий момент стався у фіналі Ліги чемпіонів 2008 року, коли Роналду грав за Манчестер Юнайтед. Він відкрив рахунок у матчі проти Челсі, і хоча пізніше не реалізував пенальті у серії, команда все одно виграла турнір, а він став найкращим бомбардиром.

На чемпіонаті світу 2018 року він зробив хет-трик у матчі проти Іспанії. Особливо запам’ятався третій гол — штрафний удар на 88-й хвилині, який зрівняв рахунок.

У квітні 2009 року у складі Манчестер Юнайтед він забив Порту дальнім ударом з понад 40 метрів. М’яч влетів у ворота з великою швидкістю і вивів англійський клуб до півфіналу. А коли у 2021 році Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед, він одразу забив два м’ячі у першому ж матчі проти Ньюкасла, зробивши дубль у день повернення.

