Криштиану Роналду – первый в мире футболист-миллиардер. В течение 2022-2025 годов ряд авторитетных изданий, в частности Forbes, оценивали его чистый капитал в размере от $500 до $600 млн.

Факты ICTV рассказывают, сколько денег у Криштиану Роналду и что известно о его состоянии.

Какое состояние у Криштиану Роналду

Большую часть своих денег Криштиану Роналду заработал благодаря зарплатам в мадридском Реале и Ювентусе. Немалый доход футболисту принесли спонсоры, такие как Nike и Herbalife.

Переход Роналду в клуб Аль-Наср в Саудовской Аравии в конце 2022 года обеспечил значительный рост его состояния.

В 2023 году он стал самым высокооплачиваемым спортсменом на планете. Forbes оценил годовой заработок португальца в более чем $136 млн. Значительную часть этого дохода составила зарплата в клубе Аль-Наср.

Он также зарабатывал на пожизненном контракте с Nike и других партнерских соглашениях с брендами.

В течение того года несколько изданий оценили его общий чистый капитал в размере от $500 до $650 млн. Его бренд CR7 также продолжал расти, включая отели, одежду и тренажерные залы в разных странах.

До 2024 года Роналду продолжал возглавлять рейтинг самого высокооплачиваемого спортсмена мира. Forbes и The Sporting News оценили его годовой заработок в $260-$275 млн.

Помимо контракта с Аль-Насром, его бизнес продолжал приносить стабильный доход. На конец 2024 года чистый капитал Криштиану оценивался в $500-$800 млн.

Чистый капитал Криштиану Роналду в 2025 году

В 2025 году Криштиану Роналду достиг исторической вехи. По данным Bloomberg’s Billionaires Index, его чистый капитал составляет около $1,4 млрд. Это сделало его первым миллиардером среди футболистов.

По обновленному контракту с Аль-Насром, его годовой доход составляет около $225 млн. Это включает зарплату, бонусы и права на использование изображения.

В рейтинге Forbes он продолжает возглавлять список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Издание оценило его доход в 2025 году в $280 млн.

