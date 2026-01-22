Состояние Криштиану Роналду: что приносит футболисту миллионные доходы каждый год
- В 2025 году чистый капитал Криштиану Роналду, по данным Bloomberg, достиг около $1,4 млрд, что сделало его первым миллиардером среди футболистов.
- Основные доходы Роналду составляют контракт с саудовским Аль-Насром, спонсорские соглашения с Nike и доходы от собственного бренда CR7.
Криштиану Роналду – первый в мире футболист-миллиардер. В течение 2022-2025 годов ряд авторитетных изданий, в частности Forbes, оценивали его чистый капитал в размере от $500 до $600 млн.
Факты ICTV рассказывают, сколько денег у Криштиану Роналду и что известно о его состоянии.
Какое состояние у Криштиану Роналду
Большую часть своих денег Криштиану Роналду заработал благодаря зарплатам в мадридском Реале и Ювентусе. Немалый доход футболисту принесли спонсоры, такие как Nike и Herbalife.
Переход Роналду в клуб Аль-Наср в Саудовской Аравии в конце 2022 года обеспечил значительный рост его состояния.
В 2023 году он стал самым высокооплачиваемым спортсменом на планете. Forbes оценил годовой заработок португальца в более чем $136 млн. Значительную часть этого дохода составила зарплата в клубе Аль-Наср.
Он также зарабатывал на пожизненном контракте с Nike и других партнерских соглашениях с брендами.
В течение того года несколько изданий оценили его общий чистый капитал в размере от $500 до $650 млн. Его бренд CR7 также продолжал расти, включая отели, одежду и тренажерные залы в разных странах.
View this post on Instagram
До 2024 года Роналду продолжал возглавлять рейтинг самого высокооплачиваемого спортсмена мира. Forbes и The Sporting News оценили его годовой заработок в $260-$275 млн.
Помимо контракта с Аль-Насром, его бизнес продолжал приносить стабильный доход. На конец 2024 года чистый капитал Криштиану оценивался в $500-$800 млн.
Чистый капитал Криштиану Роналду в 2025 году
В 2025 году Криштиану Роналду достиг исторической вехи. По данным Bloomberg’s Billionaires Index, его чистый капитал составляет около $1,4 млрд. Это сделало его первым миллиардером среди футболистов.
По обновленному контракту с Аль-Насром, его годовой доход составляет около $225 млн. Это включает зарплату, бонусы и права на использование изображения.
В рейтинге Forbes он продолжает возглавлять список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Издание оценило его доход в 2025 году в $280 млн.